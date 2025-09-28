Levanto restaurato il dipinto della Cena di Emmaus

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato al pubblico nei giorni scorsi, nella sala del Consiglio comunale di Levanto, l’intervento di restauro del dipintoCena in Emmaus’, di Giovanni Battista Casoni, esposto nella stessa aula consiliare. L’intervento, finanziato dal Comune di Levanto con un contributo di 6mila euro che ha coperto il 54% dei costi, è stato realizzato dallo studio ‘Oberto’ di Genova, che aveva selezionato l’opera quale bene meritevole di sostegno nell’ambito dell’iniziativa ‘RestauriAmo l’arte 2021’, e che lo scorso anno ha portato a compimento il restauro. Il prezioso dipinto, di proprietà della ‘Provincia Sant’Antonio dei Frati minori’ (con sede a Bologna), era conservato nel refettorio del convento levantese dell’Annunziata, mentre nella sala consiliare era esposta una copia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

levanto restaurato il dipinto della cena di emmaus

© Lanazione.it - Levanto, restaurato il dipinto della Cena di Emmaus

In questa notizia si parla di: levanto - restaurato

Atmosfere fiamminghe nella “Cena in Emmaus” di Casoni che torna a Levanto dopo il restauro - Il Comune di Levanto ha partecipato al finanziamento del restauro dell’originale e ha ottenuto la disponibilità del dipinto. Come scrive msn.com

Levanto: “Cena in Emmaus”, dopo il restauro è l’ora della presentazione al pubblico - Dall'ufficio stampa del Comune di Levanto “Cena in Emmaus”, venerdì 26 settembre la presentazione al pubblico del restauro del prezioso dipinto del ‘600 ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Levanto Restaurato Dipinto Cena