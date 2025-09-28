levanto restaurato il dipinto della cena di emmaus

Presentato al pubblico nei giorni scorsi, nella sala del Consiglio comunale di Levanto, l’intervento di restauro del dipinto ‘Cena in Emmaus’, di Giovanni Battista Casoni, esposto nella stessa aula consiliare. L’intervento, finanziato dal Comune di Levanto con un contributo di 6mila euro che ha coperto il 54% dei costi, è stato realizzato dallo studio ‘Oberto’ di Genova, che aveva selezionato l’opera quale bene meritevole di sostegno nell’ambito dell’iniziativa ‘RestauriAmo l’arte 2021’, e che lo scorso anno ha portato a compimento il restauro. Il prezioso dipinto, di proprietà della ‘Provincia Sant’Antonio dei Frati minori’ (con sede a Bologna), era conservato nel refettorio del convento levantese dell’Annunziata, mentre nella sala consiliare era esposta una copia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

