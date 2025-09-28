L' evacuazione dei passeggeri del treno bloccato dopo la caduta dei massi

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un enorme masso ha sfiorato un convoglio della linea Lecco-Sondrio finendo poi sulla Statale 36. Ferrovia bloccata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l evacuazione dei passeggeri del treno bloccato dopo la caduta dei massi

© Ilgiorno.it - L'evacuazione dei passeggeri del treno bloccato dopo la caduta dei massi

In questa notizia si parla di: evacuazione - passeggeri

Allarme per incendio sul treno, bloccato per un’ora: passeggeri evacuati - Rimini, 30 agosto 2025 – Attimi di paura questa mattina lungo la linea ferroviaria Adriatica, all’altezza di Riccione, dove un principio di incendio tra due vagoni ha costretto all’arresto un treno ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Evacuazione Passeggeri Treno Bloccato