L' errore è clamoroso! La decisione dell' arbitro sorprende tutti
Durante la partita tra Aston Villa e Fulham il difensore della squadra padrona di casa Matty Cash impatta con la mano in area una conclusione di King. Le immagini parlano chiaro, ma il direttore di gara, Andrew Madley, non concede calcio di rigore, nonostante la mano sia evidentemente lontana dal corpo. Il match si chiude poi 3-1 per l' Aston Villa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: errore - clamoroso
I migliori tagliacapelli che puoi portare a casa ora, per non cadere nello stesso clamoroso errore di David Beckham
Affare amata nel gaming dopo 8 anni si rivela errore clamoroso
Clamoroso errore di Pogacar, firma la maglia gialla ma non può indossarla: è primo ma è di Van der Poel
Clamoroso errore di Di Lorenzo in disimpegno: il Pisa fa 3-2 #NapoliPisa #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Salvini: «Riconoscere uno Stato della Palestina oggi sarebbe un errore clamoroso» - X Vai su X