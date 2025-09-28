L' errore è clamoroso! La decisione dell' arbitro sorprende tutti

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Aston Villa e Fulham il difensore della squadra padrona di casa Matty Cash impatta con la mano in area una conclusione di King. Le immagini parlano chiaro, ma il direttore di gara, Andrew Madley, non concede calcio di rigore, nonostante la mano sia evidentemente lontana dal corpo. Il match si chiude poi 3-1 per l' Aston Villa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'errore è clamoroso! La decisione dell'arbitro sorprende tutti

