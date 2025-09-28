L’eredità di Raul Gardini La memoria di nostro padre va messa in mani sicure
Ravenna, 28 settembre 2025 – “La memoria di Raul Gardini va ricostruita e messa in mani sicure”. Lo ha ribadito l’altro ieri sera Ivan Gardini, figlio di Raul (presenti anche le due figlie Eleonora e Maria Speranza e la presidente della Fondazione Flaminia guidata da Mirella Falconi Mazzotti ) in occasione della presentazione da parte della Fondazione Raul Gardini e del Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna, diretto da Anna Chiara Fariselli, dei primi risultati di una ricerca congiunta: un Atlante digitale della biografia di Raul Gardini, che il pubblico potrà esplorare nei prossimi giorni partendo dal sito della Fondazione Raul Gardini e che a tutt’oggi contiene 70 documenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: eredit - raul
