leone xiv ecco come il papa agostiniano vuole riscrivere la chiesa

Sta scritto: «In verità, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ci hanno già provato a tradire, almeno il suo pensiero. Leone XIV conosce il passo di Giovanni e ha deciso nel giorno del suo settantesimo compleanno di divulgare un estratto della doppia intervista che ha concesso alla giornalista e scrittrice americana Elise Ann Allen – significativo il primo incontro a Castel Gandolfo, dove Bergoglio non ha mai messo piede – e da cui è tratto il libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI uscito da pochi giorni in Perù. Lo hanno tirato troppo per la talare. Ma Robert Francis Prevost ha stoppato la deriva interpretativa. 🔗 Leggi su Panorama.it

