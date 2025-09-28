Leone XIV ecco come il Papa agostiniano vuole riscrivere la Chiesa

Panorama.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta scritto: «In verità, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ci hanno già provato a tradire, almeno il suo pensiero. Leone XIV conosce il passo di Giovanni e ha deciso nel giorno del suo settantesimo compleanno di divulgare un estratto della doppia intervista che ha concesso alla giornalista e scrittrice americana Elise Ann Allen – significativo il primo incontro a Castel Gandolfo, dove Bergoglio non ha mai messo piede – e da cui è tratto il libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI uscito da pochi giorni in Perù. Lo hanno tirato troppo per la talare. Ma Robert Francis Prevost ha stoppato la deriva interpretativa. 🔗 Leggi su Panorama.it

leone xiv ecco come il papa agostiniano vuole riscrivere la chiesa

© Panorama.it - Leone XIV, ecco come il Papa agostiniano vuole riscrivere la Chiesa

In questa notizia si parla di: leone - papa

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

leone xiv papa agostinianoLa marsicana Simona Cipriani consegna gli auguri degli Agostiniani nel mondo a papa Leone - La Fondazione Agostiniani nel Mondo porta gli auguri di compleanno a Papa Leone XIV. Secondo marsicalive.it

Dall’agostiniano Prevost al carmelitano Iannone: il segno di Leone XIV per il Dicastero dei vescovi (A. Sillioni) - Filippo Iannone – carmelitano scalzo – a prefetto del Dicastero per i Vescovi, Papa Leone XIV imprime una nuova svolta alla guida di uno degli organismi più delicati della Curia ... Lo riporta farodiroma.it

Cerca Video su questo argomento: Leone Xiv Papa Agostiniano