Leone XIV ecco come il Papa agostiniano vuole riscrivere la Chiesa
Sta scritto: «In verità, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ci hanno già provato a tradire, almeno il suo pensiero. Leone XIV conosce il passo di Giovanni e ha deciso nel giorno del suo settantesimo compleanno di divulgare un estratto della doppia intervista che ha concesso alla giornalista e scrittrice americana Elise Ann Allen – significativo il primo incontro a Castel Gandolfo, dove Bergoglio non ha mai messo piede – e da cui è tratto il libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI uscito da pochi giorni in Perù. Lo hanno tirato troppo per la talare. Ma Robert Francis Prevost ha stoppato la deriva interpretativa. 🔗 Leggi su Panorama.it
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Buckingham Palace ha annunciato formalmente che Re Carlo e la Regina Camilla compiranno una visita di Stato in Vaticano a fine ottobre e incontreranno papa Leone XIV. L'annuncio fa seguito a recenti anticipazioni di stampa. Il palazzo reale non indica - X Vai su X
Ad accogliere papa Leone XIV per la consueta preghiera mariana dell'Angelus è stata una piazza festante. Papa Leone XIV per la sua meditazione comincia con il Vangelo di oggi “che ci fa riflettere sull'uso dei beni materiali e, più in generale, su come stiamo - facebook.com Vai su Facebook
La marsicana Simona Cipriani consegna gli auguri degli Agostiniani nel mondo a papa Leone - La Fondazione Agostiniani nel Mondo porta gli auguri di compleanno a Papa Leone XIV. Secondo marsicalive.it
Dall’agostiniano Prevost al carmelitano Iannone: il segno di Leone XIV per il Dicastero dei vescovi (A. Sillioni) - Filippo Iannone – carmelitano scalzo – a prefetto del Dicastero per i Vescovi, Papa Leone XIV imprime una nuova svolta alla guida di uno degli organismi più delicati della Curia ... Lo riporta farodiroma.it