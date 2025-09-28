leonardo spa esclusa dal festival della scienza di genova dopo la raccolta firme sulle armi a israele

Dopo che alcuni docenti genovesi avevano lanciato una raccolta firme contro la sponsorizzazione del Festival della Scienza da parte di Leonardo Spa, la direttrice del Festival Fulvia Mangili ha annunciato che per questa edizione la collaborazione con l’azienda della difesa non ci sarà. Decisione maturata mentre aumentavano le pressioni di insegnanti, volontari e animatori, che contestavano la presenza di un colosso bellico accusato di aver venduto a Israele armi utilizzate anche nel conflitto a Gaza. I promotori della raccolta firme hanno citato un rapporto di The Weapon Watch e ricordato che il nome di Leonardo compare anche nel report presentato alla Camera da Francesca Albanese, relatrice dell’Onu sui Territori palestinesi, che tratta anche dei contratti con Israele ma finanziati tramite programmi statunitensi per aggirare le restrizioni europee e italiane sull’export diretto a Paesi in conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

