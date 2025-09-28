Leonardo Spa esclusa dal Festival della Scienza di Genova dopo la raccolta firme sulle armi a Israele
Dopo che alcuni docenti genovesi avevano lanciato una raccolta firme contro la sponsorizzazione del Festival della Scienza da parte di Leonardo Spa, la direttrice del Festival Fulvia Mangili ha annunciato che per questa edizione la collaborazione con l’azienda della difesa non ci sarà. Decisione maturata mentre aumentavano le pressioni di insegnanti, volontari e animatori, che contestavano la presenza di un colosso bellico accusato di aver venduto a Israele armi utilizzate anche nel conflitto a Gaza. I promotori della raccolta firme hanno citato un rapporto di The Weapon Watch e ricordato che il nome di Leonardo compare anche nel report presentato alla Camera da Francesca Albanese, relatrice dell’Onu sui Territori palestinesi, che tratta anche dei contratti con Israele ma finanziati tramite programmi statunitensi per aggirare le restrizioni europee e italiane sull’export diretto a Paesi in conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: leonardo - esclusa
Israele potrebbe essere esclusa dal Mondiale: come cambierebbe il girone degli azzurri? - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo annulla la presenza al Festival della Scienza Genova, ma “non vendiamo armi a Israele” - L’azienda spiega che “un gruppo di docenti e accademici si è fatto promotore di una petizione per chiedere l’esclusione di Leonardo Spa” dagli sponsor ... Come scrive ilsecoloxix.it
Fond.Leonardo annulla presenza a festival scienza Genova - "Per la prima volta il Festival della Scienza, luogo libero e aperto nonché punto di riferimento per la comunità scientifica, ci ha chiesto di non prendere parte alle attività ... msn.com scrive