Leonardo dà forfait al Festival della Scienza | Ce lo ha chiesto la comunità scientifica Ma non vendiamo armi a Israele da due anni

Al prossimo Festival della Scienza non prenderà parte Fondazione Leonardo. Lo ha rivelato la stessa fondazione culturale, creata dalla omonima azienda del settore aerospaziale e della difesa, in una nota ufficiale: «La comunità scientifica ci ha chiesto di non prendere parte alle attività messe in programma per la prossima edizione di ottobre». Alla base di tutto l’accusa avanzata da mesi secondo cui Leonardo venderebbe armi a Israele, tanto che ieri alcuni manifestanti a Torino si sarebbero avvicinati alla sede della multinazionale per essere respinti da cordoni della polizia. L’accusa è stata fortemente respinta dalla Fondazione: «Per essere precisi e diretti, Leonardo non vende armi ad Israele da quando è scoppiato il conflitto ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: leonardo - forfait

A Teletutto Paolo Sartori spiega: «Ok alla conclusione davanti alla Leonardo, ma non si cerchi di creare disordini» - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo Di Costanzo e Valeria Golino, l'appello per Gaza al Festival di Venezia: «Non è vero che non si può fare nulla. La responsabilità è nostra, soprattutto di chi ci ... - Oggi al Festival di Venezia 2025 è il giorno di Elisa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo in concorso alla Mostra. vanityfair.it scrive