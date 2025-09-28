Leonardo annulla la presenza al Festival della Scienza di Genova ma non vendiamo armi a Israele

Ilsecoloxix.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda spiega che “un gruppo di docenti e accademici si è fatto promotore di una petizione per chiedere l’esclusione di Leonardo Spa” dagli sponsor. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

leonardo annulla la presenza al festival della scienza di genova ma non vendiamo armi a israele

© Ilsecoloxix.it - Leonardo annulla la presenza al Festival della Scienza di Genova, ma “non vendiamo armi a Israele”

In questa notizia si parla di: leonardo - annulla

leonardo annulla presenza festivalLeonardo annulla la presenza al Festival della Scienza Genova, ma “non vendiamo armi a Israele” - L’azienda spiega che “un gruppo di docenti e accademici si è fatto promotore di una petizione per chiedere l’esclusione di Leonardo Spa” dagli sponsor ... ilsecoloxix.it scrive

leonardo annulla presenza festivalFond.Leonardo annulla presenza a festival scienza Genova - "Per la prima volta il Festival della Scienza, luogo libero e aperto nonché punto di riferimento per la comunità scientifica, ci ha chiesto di non prendere parte alle attività già messe in programma p ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Leonardo Annulla Presenza Festival