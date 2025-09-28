L’Enpa attacca | Pelle dell’orso al parco | un atto intimidatorio verso bambini genitori e la comunità

Trentotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato una denuncia alla Procura di Trento per due atti di bracconaggio avvenuti nel giro di pochi giorni: il primo riguarda l’uccisione di un’orsa adulta avvenuta a Caldes, in bassa Val di Sole, mentre il secondo è quello del cucciolo di orso ucciso e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

