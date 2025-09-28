L' Empoli non sa più vincere | è 2-2 al Castellani con la Carrarese

Empoli, 28 settembre 2025 – L’ Empoli non riesce a riscattare le ultime due fragorose cadute in campionato, a Pescara, e in Coppa Italia, a Genova sponda rossoblù: nella quinta giornata del girone d’andata di serie B, infatti, pareggia 2-2 con la Carrarese al “Castellani”. In virtù di questo risultato, l’Empoli occupa l’undicesimo posto della classifica con 5 punti, mentre la Carrarese è sesta a quota 6. Pagliuca dà fiducia a Saporiti dopo la buona prova di Marassi. Sei i cambi rispetto alla Coppa Italia, quattro rispetto alla sciagurata prova di Pescara. Pronti via e subito un’occasionissima per gli azzurri: Carboni crossa dalla sinistra, sul secondo palo si avventa in scivolata Elia, Bleve respinge d’istinto salvando la propria squadra dalla capitolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Empoli non sa più vincere: è 2-2 al "Castellani" con la Carrarese

In questa notizia si parla di: empoli - vincere

Empoli-Spezia 1-1: il rigore di Esposito non basta per vincere

#GenoaEmpoli | Vieira: “Bologna ha lasciato amarezza. C’è voglia di vincere” https://buoncalcioatutti.it/2025/09/24/genoa-empoli-vieira-bologna-ha-lasciato-amarezza-ce-voglia-di-vincere/… via @buoncalcio - X Vai su X

Genoa, c'è il fattore campo per ripartire: al Ferraris un Empoli e una Lazio in crisi Carlo Danani per Primocanale Quattro partite di campionato senza vincere. Ma il Genoa si tira su il morale pensando a un calendario fin qui parecchio in salita e soprattutto a esp - facebook.com Vai su Facebook

Empoli-Spezia 1-1: il rigore di Esposito non basta per vincere - Vantaggio aquilotto con Esposito su rigore nel primo tempo, poi in avvio di ripresa i toscani la pareggiano. lanazione.it scrive

Reggiana, Dionigi: "L'Empoli sarà destinato a giocarsi il campionato per vincere. Siamo stati intelligenti" - Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria interna per 3- Lo riporta m.tuttomercatoweb.com