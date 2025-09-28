L’eleganza del pianoforte | a Lecce il concerto del maestro Gediminas Gelgotas

Sabato 11 ottobre 2025 l'ex Convento degli Agostiniani di Lecce ospiterà un evento musicale di grande spessore: il celebre compositore lituano Gediminas Gelgotas si esibirà in un concerto per pianoforte, offrendo al pubblico un’esperienza sonora intensa e profondamente personale. Gelgotas. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: eleganza - pianoforte

