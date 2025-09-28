Torna sulle frequenze di Radio 1 e Rai Play Sound Il rosso e il nero, il programma condotto da Francesco Storace e Vladimir Luxuria. Una “strana coppia” sulla carta, che però funziona alla grande nella realtà. Tanto che il format, diventato popolarissimo, non solo entra nel suo terzo anno e nella sua quarta stagione, ma raddoppia, passando da mezz’ora a un’ora e dalla fascia mattutina (finora è stata dalle 11-30 alle 12) a quella pomeridiana. Ma qual è il segreto di questo successo? Cosa ci dobbiamo aspettare dalla striscia che, a partire dal primo ottobre, accompagnerà gli ascoltatori tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19 (solo la pima puntata di martedì sarà di mezz’ora)? E cosa si aspettano questi due conduttori dalla politica e dalla nostra società? E, poi, qual è questo “giallo” tra il rosso e il nero che si presenterà nelle nuove puntate? Lo abbiamo chiesto a Storace e Luxuria, in un’intervista doppia, ma a distanza, dunque senza influenze reciproche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Lei non si tiene «un cecio», lui forse si arrabbierà: intervista doppia a Luxuria e Storace, che tornano con "Il rosso e il nero"