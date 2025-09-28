una panoramica sulle creazioni LEGO e le personalizzazioni più imponenti. Le collezioni di LEGO continuano a stupire gli appassionati con modelli sempre più grandi e dettagliati. Tra le ultime novità, il nuovo UCS (Ultimate Collector’s Series) della Morte Nera si distingue per la sua dimensione considerevole, composto da circa 9.000 pezzi. Esistono costruzioni personalizzate che superano questa soglia, offrendo ai collezionisti e agli appassionati di Star Wars un’esperienza di costruzione ancora più imponente e ricca di dettagli. costruzioni personalizzate: il modello UCS Jedi Tempio. dimensioni e caratteristiche principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lego ucs tempio jedi: costruzione personalizzata con 11.000 pezzi e dettagli mozzafiato