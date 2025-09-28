A leggerli, uno a uno, viene da pensare sia una specie di incubo, o la sceneggiatura di un film dell’orrore. Eppure sono lì, con le firme dei senatori della Repubblica (di centrodestra ) gli emendamenti al già controverso – per usare un eufemismo – disegno di legge che punta a stravolgere la legge sulla caccia (ddl Malan). Nell’ipotesi neanche troppo azzardata che vengano tutti approvati, perché d’altra parte la maggioranza ha i voti per farlo, ci troveremmo questi scenari: fucili spianati su scogliere, spiagge libere e addirittura nelle aree dove sono presenti stabilimenti balneari mentre, poco più al largo, un gruppo di cacciatori spara da un’imbarcazione in movimento; chilometri e chilometri di reti per la cattura di uccelli posizionate ovunque nei boschi, lungo i valichi montani, in mezzo ai prati; uccisioni di specie protette: da quelle appartenenti all’ avifauna, in cattivo stato di conservazione, fino agli stambecchi (che sulle Alpi si erano già praticamente estinti, a causa dell’attività venatoria) e, persino, attraverso i piani di abbattimenti regionali, agli sciacalli dorati, che contano poche centinaia di esemplari in Italia, e il cui status passa da strettamente protetto a protetto (come avvenuto per il lupo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge sulla caccia, il centrodestra ci riprova: tornano i fucili in spiaggia e si spara tutto l’anno (anche alle specie protette)