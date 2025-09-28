Legge sulla caccia il centrodestra ci riprova | tornano i fucili in spiaggia e si spara tutto l’anno anche alle specie protette

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A leggerli, uno a uno, viene da pensare sia una specie di incubo, o la sceneggiatura di un film dell’orrore. Eppure sono lì, con le firme dei senatori della Repubblica (di centrodestra ) gli emendamenti al già controverso – per usare un eufemismo – disegno di legge che punta a stravolgere la legge sulla caccia (ddl Malan). Nell’ipotesi neanche troppo azzardata che vengano tutti approvati, perché d’altra parte la maggioranza ha i voti per farlo, ci troveremmo questi scenari: fucili spianati su scogliere, spiagge libere e addirittura nelle aree dove sono presenti stabilimenti balneari mentre, poco più al largo, un gruppo di cacciatori spara da un’imbarcazione in movimento; chilometri e chilometri di reti per la cattura di uccelli posizionate ovunque nei boschi, lungo i valichi montani, in mezzo ai prati; uccisioni di specie protette: da quelle appartenenti all’ avifauna, in cattivo stato di conservazione, fino agli stambecchi (che sulle Alpi si erano già praticamente estinti, a causa dell’attività venatoria) e, persino, attraverso i piani di abbattimenti regionali, agli sciacalli dorati, che contano poche centinaia di esemplari in Italia, e il cui status passa da strettamente protetto a protetto (come avvenuto per il lupo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

legge sulla caccia il centrodestra ci riprova tornano i fucili in spiaggia e si spara tutto l8217anno anche alle specie protette

© Ilfattoquotidiano.it - Legge sulla caccia, il centrodestra ci riprova: tornano i fucili in spiaggia e si spara tutto l’anno (anche alle specie protette)

In questa notizia si parla di: legge - caccia

Strage di Corinaldo: condannato a 11 anni di carcere fugge dopo aver discusso la tesi di laurea in Legge, è caccia all’uomo

Caccia, non soltanto il referendum: una legge d’iniziativa popolare per l’abolizione dell’attività venatoria

Orizzonti raccoglie 500 firme contro la legge regionale sulla caccia: «Un favore a una lobby»

legge caccia centrodestra riprovaLegge sui valichi montani, bagarre in Consiglio regionale: sospesi 14 consiglieri dell’opposizione - I consiglieri di Pd, Avs, Patto Civico, M5s e Italia Viva, nel corso della discussione sulla Pda per la caccia sui valichi montani hanno occupato i banchi in segno di protesta contro le "violazioni de ... quibrescia.it scrive

legge caccia centrodestra riprovaIl Pirellone dà il via libera alla caccia nei valichi montani - Il provvedimento ribalta la sentenza del Tar che aveva vietato la caccia in 475 valichi. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Caccia Centrodestra Riprova