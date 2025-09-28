Legge su consenso sessuale Boldrini | Non prevede né moduli né carte bollate
Laura Boldrini parla del disegno di legge depositato alla Camera per inserire nel Codice penale il principio del consenso espresso nei rapporti sessuali che ha già provocato tante polemiche. “È un testo che introduce un principio di civiltà già previsto in molti Paesi d’Europa: il sesso senza consenso esplicito è stupro. Ultima in ordine di tempo a introdurlo, qualche giorno fa, la Norvegia. E no, non prevede né moduli né carte bollate né altre fesserie simili”, ha spiegato la deputata dem in un video pubblicato sui social. “Ridicolizzarla attraverso la disinformazione, come fanno certi giornali di destra, è un’ offesa a tutte le donne che hanno subito violenza e che non hanno avuto giustizia”, ha aggiunto Boldrini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: legge - consenso
Grillo jr, appello del Pd: “Serve una legge sul consenso esplicito”
UIL Scuola Rua contro il disegno di legge sul consenso informato: “Violata l’autonomia scolastica”
Consenso sui cookie una tantum integrato nel browser? Forse una legge europea per liberarsi dei pop-up continui
La proposta di legge sul consenso nei rapporti sessuali è un testo che introduce un principio di civiltà già previsto in molti paesi d'Europa: il sesso senza consenso esplicito è stupro. Ultima in ordine di tempo a introdurlo, qualche giorno fa, la Norvegia. E no, n - X Vai su X
La proposta di legge sul consenso nei rapporti sessuali è un testo che introduce un principio di civiltà già previsto in molti paesi d'Europa: il sesso senza consenso esplicito è stupro. Ultima in ordine di tempo a introdurlo, qualche giorno fa, la Norvegia. E no, n - facebook.com Vai su Facebook
Legge su consenso sessuale, Boldrini: "Non prevede né moduli né carte bollate" - (LaPresse) Laura Boldrini parla del disegno di legge depositato alla Camera per inserire nel Codice penale il principio del consenso espresso ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Proposta di legge sul consenso, Boldrini: "Insultata da esponente barese di centrodestra" - L'ex presidente della Camera in un post su Instagram: "Oggi abbiamo l'ennesimo, classico esempio dell'odio che la destra, non noi, alimenta da anni" ... Secondo baritoday.it