Lega Salerno | nominati i nuovi Commissari cittadini e responsabili dipartimentali

Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Salvini Premier rafforza la propria presenza sul territorio salernitano con una nuova serie di nomine ufficializzate dal commissario provinciale on. Attilio Pierro, di concerto con la vice coordinatrice dell'area nord, avv. Colomba Farina, e i responsabili dei dipartimenti regionali Fucci, Sapignoli e Avagliano. Ecco i nuovi incarichi: Commissari cittadini Avv. Anna Bonavita – Commissario cittadino di San Marzano sul Sarno Angelo Fabbricatore – Commissario cittadino di Sant'Egidio del Monte Albino Pietro Pisacane – Commissario cittadino di Pagani Massimiliano Cascone – Commissario cittadino di Scafati Vincenzo Mancuso – Commissario cittadino di Sarno Dipartimenti provinciali e di area: Alfredo Teduccio – Responsabile Dipartimento provinciale Immigrazione Avv.

