Lega Pro girone C settima giornata Crotone in nove per due espulsioni immotivate sconfitto dalla Casertana
Crotone 0 Casertana 1 Marcatori: 65° Proia Crotone 4-2-3-1): Merelli, Leo (Piovanello), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Vinicius (Perlingeri), Sandri, Zunno (Stronati), Gomez, Maggio (Gallo), Murano (Berra). All. Longo Casertana (4-3-3): De Lucia, Oukhadda, Bocchetti, Rocchi, Liotti (Falasca), Casaroto (Liano), Toscano (Arzillo), Pezzella, Kallon, Leone (Proia), Bentivegna (Galletta). All. Coppitelli Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido Ass. Angelo Tomasi (Lecce) – Andrea Recupero (Lecce) Quarto giudice a bordo campo: Lucio Felice Angelillo di Nola Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme Ammoniti: Toscano, Zunno Espulsi: Cargnelutti e Sandri per fallo da ultimo uomo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
La Lega Pro ha deciso: Salernitana inserita nel girone C, quello dei derby
Una Vis solida in un girone interessante. Il presidente Bosco confermato in Lega
Crotone vs Cosenza termina senza gol il derby della terza giornata Lega Pro girone C
