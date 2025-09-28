Lega Pro girone C settima giornata Crotone in nove per due espulsioni immotivate sconfitto dalla Casertana

Crotone 0 Casertana 1 Marcatori: 65° Proia Crotone 4-2-3-1): Merelli, Leo (Piovanello), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Vinicius (Perlingeri), Sandri, Zunno (Stronati), Gomez, Maggio (Gallo), Murano (Berra). All. Longo Casertana (4-3-3): De Lucia, Oukhadda, Bocchetti, Rocchi, Liotti (Falasca), Casaroto (Liano), Toscano (Arzillo), Pezzella, Kallon, Leone (Proia), Bentivegna (Galletta). All. Coppitelli Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido Ass. Angelo Tomasi (Lecce) – Andrea Recupero (Lecce) Quarto giudice a bordo campo: Lucio Felice Angelillo di Nola Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme Ammoniti: Toscano, Zunno Espulsi: Cargnelutti e Sandri per fallo da ultimo uomo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

