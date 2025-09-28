Lecco masso gigante precipitato su ferrovia e Statale 36 | Il testimone in treno | Siamo stati fortunati

Lecco – Potrebbero verificarsi nuovi smottamenti, per questo la linea ferroviaria Lecco – Colico resta interrotta tra Lecco e Mandello almeno per altri tre giorni in seguito alla frana che nella tarda mattina di domenica è caduta sui binari all'altezza di Abbadia Lariana. Per garantire i collegamenti è istituito un servizio di bus navetta. Verranno potenziati pure i collegamenti via lago. Sulla Statale 36, in direzione nord, si viaggia invece a scartamento ridotto, solo sulla corsia di sorpasso. "I nostri tecnici e un geologo incaricato hanno effettuato la perlustrazione della pendice con una perlustrazione aerea con l'elicottero vigili del fuoco – spiegano da Anas -.

