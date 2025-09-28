Lecco massi bloccano la statale e la ferrovia | l' intervento dei Vigili del Fuoco

Un grosso masso è caduto sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel comune di Abbadia Lariana (Lecco), invadendo la carreggiata. La caduta massi ha interessato anche la vicina linea ferroviaria che è stata interrotta. Un treno è stato fermato all’altezza della frana ed è in corso l’evacuazione degli oltre 150 passeggeri presenti nel convoglio di Trenord. I Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno utilizzato un’autoscala per evacuare il treno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

