Lecco grande masso cade su ferrovia e poi in strada | stop treni
LECCO, 28 SET – Un masso di notevoli dimensioni verso le 13.30 si è staccato dal monte San Martino – il cosiddetto “Monte marcio” come viene definito dagli abitanti della zona – finendo sulla ferrovia e rimbalzando poi sulla strada statale 36 che costeggia il lago di Como senza investire treni o mezzi in transito.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: lecco - grande
I lecchesi scoprono la grande storia della Canottieri Lecco a Palazzo delle Paure
Tromba d'aria tra Lecco e Bergamo: grande emergenza meteo in Brianza
Un grande Lecco addomestica il Trento e rimane in vetta al campionato
LAVORO Grande successo per il Job Day della PA, organizzato dalla Provincia di Lecco nell'ambito delle iniziative volte a celebrarne i 30 anni di attività istituzionale. L'appuntamento ha visto la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione - facebook.com Vai su Facebook
Scherma. Grande successo per la scherma in piazza! https://lecconotizie.com/sport/lecco-sport/scherma-grande-successo-per-la-scherma-in-piazza/… via @Lecco Notizie Vai su X
Grande masso cade su ferrovia e poi in strada, stop a treni - il cosiddetto "Monte marcio" come viene definito dagli abitanti della zona - Lo riporta msn.com
Masso blocca la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano e la statale 36: 150 passeggeri evacuati dal treno - Evacuazione con autoscala dei vigili del fuoco, nessun ferito ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it