Lecco grande masso cade su ferrovia e poi in strada | stop treni

28 set 2025

LECCO, 28 SET – Un masso di notevoli dimensioni verso le 13.30 si è staccato dal monte San Martino – il cosiddetto “Monte marcio” come viene definito dagli abitanti della zona – finendo sulla ferrovia e rimbalzando poi sulla strada statale 36 che costeggia il lago di Como senza investire treni o mezzi in transito.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

