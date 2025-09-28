Lecci al posto dei pini Il viale cambia volto
Primi passi verso la riqualificazione di viale Montolmo, a Corridonia, con la presentazione dello studio di fattibilità dedicato ai circa 200 metri lineari che collegano il centro all’ex mattatoio. La sindaca Giuliana Giampaoli, affiancata dall’ingegner Marco Borsatti del Comune, ha presentato i professionisti del gruppo di progettazione: l’architetto Cinzia Guarnieri e l’agronomo Michele Rismondo, per un viale caratterizzato da fitte piantumazioni di pini in entrambi i lati. "È stato svolto un lavoro preliminare di analisi botanica e ambientale – ha esordito Rismondo –. La nostra è un’idea progettuale incentrata anche sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il primo giorno di scuola del plesso di via dei Lecci e presto una mensa dotata di cucina per la preparazione dei pasti sul posto. #braccianocomunitàeducante - facebook.com Vai su Facebook
Lecci al posto dei pini. Il viale cambia volto - Gli alberi rimarranno solo sul lato nord, nuovi marciapiedi sul lato opposto. Da ilrestodelcarlino.it
Lecci al posto dei pini in via Maggiore. Una decisione sbagliata - di Rosanna Biondi * Non stupisce, anzi conferma la scorrettezza e la scarsa etica istituzionale dell‘Assessorato al verde pubblico, l’andare contro... Riporta ilrestodelcarlino.it