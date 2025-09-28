lecci al posto dei pini il viale cambia volto

Primi passi verso la riqualificazione di viale Montolmo, a Corridonia, con la presentazione dello studio di fattibilità dedicato ai circa 200 metri lineari che collegano il centro all’ex mattatoio. La sindaca Giuliana Giampaoli, affiancata dall’ingegner Marco Borsatti del Comune, ha presentato i professionisti del gruppo di progettazione: l’architetto Cinzia Guarnieri e l’agronomo Michele Rismondo, per un viale caratterizzato da fitte piantumazioni di pini in entrambi i lati. "È stato svolto un lavoro preliminare di analisi botanica e ambientale – ha esordito Rismondo –. La nostra è un’idea progettuale incentrata anche sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

