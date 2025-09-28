Lecce che cuore Camarda al 94' riprende il Bologna in una partita stregata
Come in una favola, vietata ai deboli di cuore. Camarda, 17enne d'oro arrivato dal Milan, spezza due incantesimi in una volta sola, al 94'. Segna il suo primo gol in Serie A e regala un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: lecce - cuore
L’ex Lecce Joan Gonzalez si ritira a 23 anni per un problema al cuore
PORTAL’È Lecce custodisce, nel cuore del suo centro storico, opere che raccontano la potenza e l’attualità della lezione caravaggesca. - facebook.com Vai su Facebook
Scoperte altomedievali nel cuore di Lecce: l’anfiteatro romano è stato anche fortezza bizantina? LE IMMAGINI - X Vai su X
Lecce-Bologna 2-2. Il cuore oltre ogni palo: il 'piccolo' Camarda fa esplodere il Via del Mare - Alla fine della fiera il risultato è sempre bugiardo, ma i giallorossi oggi hanno dato tutto in campo. portalecce.it scrive
Camarda acciuffa il Bologna allo scadere, il Lecce pareggia una partita stregata - Il Lecce raggiunge il pareggio grazie al diciassettenne Camarda ed ha cambiato marcia, indubbiamente, con l’ingresso di N’dry. Come scrive corrieresalentino.it