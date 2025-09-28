Lecce Camarda | Il gol? Dedica speciale per Florenzi | gli avevo fatto una promessa

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha trovato il suo primo gol in Serie A al 94' contro il Bologna: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lecce camarda il gol dedica speciale per florenzi gli avevo fatto una promessa

© Pianetamilan.it - Lecce, Camarda: “Il gol? Dedica speciale per Florenzi: gli avevo fatto una promessa”

In questa notizia si parla di: lecce - camarda

Lecce, Corvino: “Camarda? La qualità non ha età. Su Krstovic …”

Calciomercato Milan, Camarda è a Lecce: ora visite e firma

Calciomercato Lecce, c’è Camarda! L’attaccante del Milan è arrivato in Salento: fissate le visite – FOTO

lecce camarda gol dedicaCamarda segna il suo primo gol in Serie A a 17 anni: salva il Lecce col Bologna a tempo scaduto - 2 al 94' che evita ai salentini la quarta sconfitta in cinque gare: è il suo primo gol in Serie A ... Scrive fanpage.it

Lecce, Camarda: "Gol? Lo dedico a Florenzi, l'avevo promesso" - Protagonista del match contro il Bologna, alla prima marcatura della sua carriera in Serie A, ecco le parole di Francesco Camarda ai microfoni di Sky:. Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lecce Camarda Gol Dedica