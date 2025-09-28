Lecce Camarda | Il gol? Dedica speciale per Florenzi | gli avevo fatto una promessa
Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha trovato il suo primo gol in Serie A al 94' contro il Bologna: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Camarda segna il suo primo gol in Serie A a 17 anni: salva il Lecce col Bologna a tempo scaduto - 2 al 94' che evita ai salentini la quarta sconfitta in cinque gare: è il suo primo gol in Serie A ... Scrive fanpage.it
Lecce, Camarda: "Gol? Lo dedico a Florenzi, l'avevo promesso" - Protagonista del match contro il Bologna, alla prima marcatura della sua carriera in Serie A, ecco le parole di Francesco Camarda ai microfoni di Sky:. Come scrive m.tuttomercatoweb.com