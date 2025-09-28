Bologna, 28 settembre 2025 – Guarire il mal di trasferta, dare continuità alla vittoria contro il Genoa e continuare il percorso di consolidamento. Il Bologna ha iniziato il ciclo ravvicinato di partite che tra Europa League e campionato porterà i rossoblù ad allenarsi poco e giocare tanto. Più partite significa anche maggiori rotazioni perché ci saranno interpreti con il fiato più corto di altri e al di là di qualche pedina che potrebbe essere inamovibile, ecco che la rosa lunga di cui Vincenzo Italiano ha parlato più volte tornerà utile. Al Via del Mare contro il Lecce ci potrebbero essere diverse novità, a partire dal portiere: detto che Skorupski forse è uno dei più in forma nel ruolo in questo avvio, è possibile che la gara con i salentini sia l’occasione per il debutto di Federico Ravaglia vista anche la sfida di giovedì in casa con il Friburgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecce-Bologna, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv