Lecce Bologna Italiano sceglie Dallinga come arma in attacco
Bologna, sfida al Lecce: Italiano lancia Dallinga dal primo minuto. Le ultimissime sulla sfida di Serie A Dopo la delusione europea, il Bologna è pronto a voltare pagina. La squadra rossoblù, guidata da Vincenzo Italiano, tecnico siciliano noto per il suo calcio propositivo e offensivo, torna in campo in Serie A con l’obiettivo di riprendere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lecce-Bologna (domenica 28 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa
Milan-Bologna, Tomori: “Vogliamo continuare quanto fatto a Lecce. Sulla difesa…”
Lecce-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #LecceBologna
Mister Di Francesco presenta Lecce-Bologna: https://youtu.be/DDyyXoMRMQE
I rossoblù cercano punti a Lecce, Corriere di Bologna: "Contro il mal di trasferta" - Si parla anche di calcio oggi in prima pagina sul Corriere di Bologna, con il seguente titolo dedicato alla formazione di Italiano: "Il Bologna cerca.
Bologna in campo a Lecce, La Repubblica (ed. Bologna): "Italiano gioca la carta Dallinga" - La squadra di Vincenzo Italiano affronterà i giallorossi salentini di Di.