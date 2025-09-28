Lecce-Bologna diretta | Di Francesco cerca l' impresa scaccia-crisi

Il Lecce cerca una vittoria per tirare un calcio alla crisi e allontanare gli spettri di un difficile inizio di campionato. Il Bologna, invece, vuole dare continuità al successo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce-Bologna diretta: Di Francesco cerca l'impresa scaccia-crisi

In questa notizia si parla di: lecce - bologna

Lecce-Bologna (domenica 28 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa

Milan-Bologna, Tomori: “Vogliamo continuare quanto fatto a Lecce. Sulla difesa…”

Lecce, con il Bologna serve un segnale, e Di Francesco lo sa: «Bisogna pedalare» Vai su X

#SerieA | Lecce-Bologna: le info utili del match - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Serie A, Lecce-Bologna: segui la cronaca LIVE - it con la cronaca testuale in tempo reale della partita ... Lo riporta calciomercato.it

Lecce-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Bologna gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 18:00 allo Stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile su Dazn. Come scrive tuttosport.com