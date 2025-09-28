Lecce-Bologna diretta | Di Francesco cerca l' impresa scaccia-crisi Le formazioni ufficiali
Il Lecce cerca una vittoria per tirare un calcio alla crisi e allontanare gli spettri di un difficile inizio di campionato. Il Bologna, invece, vuole dare continuità al successo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: lecce - bologna
Lecce-Bologna (domenica 28 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa
Milan-Bologna, Tomori: “Vogliamo continuare quanto fatto a Lecce. Sulla difesa…”
Lecce, con il Bologna serve un segnale, e Di Francesco lo sa: «Bisogna pedalare» Vai su X
#SerieA | Lecce-Bologna: le info utili del match - facebook.com Vai su Facebook
Lecce-Bologna: ecco l'11 titolare scelto da Di Francesco - La gara Lecce – Bologna, in programma domenica 28 settembre 2025 alle ore 18:00, 5ª giornata della Serie A Enilive, sarà diretta dal sig. pianetalecce.it scrive
DIRETTA Serie A, Lecce-Bologna: segui la cronaca LIVE - it con la cronaca testuale in tempo reale della partita ... Secondo calciomercato.it