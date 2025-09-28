Lecce-Bologna diretta | Camarda la riprende all' ultimo respiro

Quotidianodipuglia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecce cerca una vittoria per tirare un calcio alla crisi e allontanare gli spettri di un difficile inizio di campionato. Il Bologna, invece, vuole dare continuità al successo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lecce bologna diretta camarda la riprende all ultimo respiro

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Bologna diretta: Camarda la riprende all'ultimo respiro

In questa notizia si parla di: lecce - bologna

Lecce-Bologna (domenica 28 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa

Milan-Bologna, Tomori: “Vogliamo continuare quanto fatto a Lecce. Sulla difesa…”

lecce bologna diretta camardaLecceBologna Diretta Tv e Live Streaming Serie A 5° Giornata - Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Serie A, Domenica 28 Settembre ore 18:00. Secondo stadiosport.it

lecce bologna diretta camardaLecce-Bologna, le ULTIMISSIME: Camarda e Zortea in panchina, c’è Castro - Le ULTIMISSIME sulle possibili scelte di Di Francesco e Italiano per la 5^ ... Da fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Bologna Diretta Camarda