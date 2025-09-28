Lecce Bologna 2-2 | rossoblu raggiunti in pieno recupero Solo un punto per Italiano Juve sempre distante quattro lunghezze
Lecce Bologna 2-2, i rossoblù di Italiano non approfittano del passo falso della Juve: avanti fino al recupero, vengono raggiunti da un gol di Camarda. Una beffa atroce, un pareggio che sa di sconfitta e che frena bruscamente la rincorsa del Bologna. Nel posticipo della quinta giornata di Serie A, la squadra di Vincenzo Italiano viene raggiunta in pieno recupero sul 2-2 dal Lecce, gettando al vento una vittoria che sembrava ormai acquisita. Un risultato che fa sorridere la Juventus: i bianconeri, dopo il pareggio di ieri con l’ Atalanta, mantengono così invariato il loro vantaggio di quattro punti sui rossoblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
