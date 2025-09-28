Lecce-Bologna 2-2 | primo gol in Serie A di Camarda!

Francesco Camarda ha appena fatto impazzire di gioia i tifosi del Lecce. Con il suo primo gol in Serie A ha pareggiato la sfida con il Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lecce bologna 2 2Camarda salva Di Francesco all'ultimo minuto e nega la rimonta al Bologna: 2-2 show a Lecce - I salentini, avanti con Coulibaly, subiscono la rimonta firmata da Orsolini e Odgaard ma al 94° il classe 2008 salva i padroni di casa ... Come scrive tuttosport.com

lecce bologna 2 2Lecce all'ultimo respiro, il pareggio del 2-2 col Bologna arriva al 94'. Primo gol di Camarda in Serie A - 5; Kouassi 5 (1'st Veiga 6), Gaspar 6, Tiago Gabriel 5. Segnala gazzettadelsud.it

