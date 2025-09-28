Lecce-Bologna 2-2 gioia Camarda all’ultimo respiro

Lecce, 28 settembre 2025 – Finisce 2-2 tra Lecce e Bologna con un finale al cardiopalma. Giallorossi avanti con Coulibaly, la squadra di Italiano la ribalta con il calcio di rigore di Orsolini e la rete di Odgaard, ma in pieno recupero Camarda regala a Di Francesco un pareggio ormai insperato. Orsolini replica a Coulibaly. Di Francesco sceglie Stulic al centro dell’attacco con Morente e Pierotti a supporto, Italiano concede una chance a Rowe e Dallinga per la prima volta dal 1’. Pronti via e il Bologna sfiora il vantaggio: Rowe entra in area di rigore dal versante sinistro e calcia sul secondo palo, super intervento di Falcone che salva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

