Lecce-Bologna 2-2 doccia fredda in pieno recupero | Camarda nega la vittoria ai rossoblù
Lecce, 28 settembre 2025 – Doccia gelata in pieno recupero al Via del Mare per un Bologna stanco che si vede recuperare all’ultimo giro di orologio il vantaggio arrivato nel secondo tempo. Finisce 2-2 contro un Lecce che non molla, coglie tre legni e alla fine guadagna un punto importantissimo grazie alla rete di Camarda. Di Coulibaly il gol che sblocca il match, rimonta momentanea su rigore con Orsolini nella prima frazione e Odgaard nel secondo tempo. Com’è andato il primo tempo. Diversi i cambi voluti da Italiano tra gli interpreti in campo: Holm ritrova la fascia dopo una buona prova da subentrato al Villa Park, ritorno di Heggem al centro della difesa, con Miranda a riprendersi l’altra corsia mentre in mediana c’è Moro al posto di Freuler. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lecce - bologna
Lecce-Bologna (domenica 28 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa
Milan-Bologna, Tomori: “Vogliamo continuare quanto fatto a Lecce. Sulla difesa…”
Il primo goal in Serie A di #Camarda regala il pari al #Lecce: 2-2 col #Bologna - X Vai su X
Serie A, Lecce-Bologna 2-2: gol di Coulibaly, Orsolini, Odgaard e Camarda Via del Mare Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-new - facebook.com Vai su Facebook
Camarda salva Di Francesco all'ultimo minuto e nega la rimonta al Bologna: 2-2 show a Lecce - I salentini, avanti con Coulibaly, subiscono la rimonta firmata da Orsolini e Odgaard ma al 94° il classe 2008 salva i padroni di casa ... Secondo tuttosport.com
Lecce all'ultimo respiro, il pareggio del 2-2 col Bologna arriva al 94'. Primo gol di Camarda in Serie A - 5; Kouassi 5 (1'st Veiga 6), Gaspar 6, Tiago Gabriel 5. Da gazzettadelsud.it