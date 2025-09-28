Leao in panchina c' è Gutierrez dal 1' | le probabili formazioni di Milan-Napoli
Le scelte di Allegri e Conte in vista di Milan-Napoli di questa sera. Tutti recuperati i rossoneri a eccezione di Jashari: Rafa Leao ritrova la panchina ed è pronto all'esordio in campionato a partita in corso. Out Spinazzola e Olivera, pronto all'esordio da titolare Gutierrez per il Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: leao - panchina
LIVE Alle 12.20 Milan-Perth Glory. Leao in panchina: così l'undici di Allegri
ULTIM’ORA MILAN-NAPOLI: Leao non ce la fa | Non va nemmeno in panchina
Leao ci sarà contro il Napoli ma partirà dalla panchina: non ha tanti minuti nelle gambe (Sky)
? #MilanNapoli – ore 20:45 a San Siro Leao torna tra i convocati ma partirà dalla panchina. In attacco spazio a Gimenez, mentre Allegri valuta ballottaggi a centrocampo. @Gazzetta_it #Milan #SerieA #ACMilan - X Vai su X
#MilanNapoli, le probabili formazioni: #Leao dalla panchina, Rrahmani recupera? - facebook.com Vai su Facebook
Milan, finalmente Leao: andrà in panchina contro il Napoli - Non partirà titolare: darà il suo contributo in corsa. gazzetta.it scrive