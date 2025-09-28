Leao in panchina c' è Gutierrez dal 1' | le probabili formazioni di Milan-Napoli

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scelte di Allegri e Conte in vista di Milan-Napoli di questa sera. Tutti recuperati i rossoneri a eccezione di Jashari: Rafa Leao ritrova la panchina ed è pronto all'esordio in campionato a partita in corso. Out Spinazzola e Olivera, pronto all'esordio da titolare Gutierrez per il Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

