le stelle di branko ecco le previsioni di domenica 28 settembre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 28 settembre 2025 Ariete Porta bene il fuoco della Luna crescente in Sagittario. Sarete contenti di trascorre la domenica con amici, magari in viaggio, alla scoperta di una mostra o qualche divertente iniziativa culturale, in compagnia del vostro amore. Queste situazioni rinfrescano il rapporto e allo stesso tempo lo rafforzano. Staccare un po' dalle preoccupazioni sul lavoro vi fa solo bene, anche perché vi capita di esasperare i rapporti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

