Le proposte del centrodestra Forza Italia oggi a Migliarino FdI | campi sportivi a San Giuliano

Oggi dalle 10 il consigliere provinciale, Roberto Sbragia, che è anche candidato alle elezioni regionali per Forza Italia, e il consigliere comunale di Vecchiano, Mario De Luca, saranno presenti a Migliarino per incontrare la cittadinanza e parlare con tutti, anche in merito alla sicurezza del territorio e allo smantellamento della locale caserma dei carabinieri. "Sarà l’occasione per spiegare di persona il nostro punto di vista di questa scelta che avrà impatti sul tema della sicurezza - spiega De Luca - sempre con l’obiettivo di ridurre la distanze tra la politica e le persone". "E’ importante la presenza nei territori - prosegue Sbragia - e per questo definirei il nostro incontro ‘quattro passi con Sbragia e De Luca’ per evidenziare il fatto che la politica non deve mai perdere il contatto con la vita quotidiana dei territori anche su un tema così importante come la sicurezza a Migliarino e l’eliminazione di un presidio così importante come l’attuale caserma dei carabinieri". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le proposte del centrodestra. Forza Italia oggi a Migliarino. FdI: campi sportivi a San Giuliano

In questa notizia si parla di: proposte - centrodestra

"Centrodestra rifiuta proposte per sicurezza provenienti da residenti Ater"

Le parole dell’esponente di Noi Moderati, che si dice disponibile a sostenere azioni politiche proposte dal centrodestra - facebook.com Vai su Facebook

Forza Italia ha presentato a Catania le proprie proposte per una sanità più accessibile, veloce e giusta - CATANIA (ITALPRESS) – Forza Italia ha presentato a Catania le proprie proposte per il Servizio Sanitario, spiegando le iniziative che il partito sta portando avanti anche in Europa. Da msn.com

Pontida, Forza Italia 'aggiusta il tiro': "Ci sono idee che restano enunciazioni e non fatti. Veneto alla Lega? Non è detto" - Alcune di queste idee di ogni partito della coalizione andranno avanti e altre resteranno dichiarazioni identitarie per marcare la linea" "Ognuno ha le s ... Da affaritaliani.it