Le PornoPrecarie – quelle di OnlyFals | la nuova commedia di Maria Bolignano tra ironia e riflessione sociale

Una comicità pungente che diventa lente d’ingrandimento sulla precarietà femminile contemporanea. È questo il cuore de “Le PornoPrecarie – quelle di OnlyFals”, la nuova commedia scritta da Maria Bolignano, che porta in scena un viaggio ironico e irriverente nell’universo delle difficoltà economiche, delle nuove piattaforme digitali e della ricerca di emancipazione. Il testo indaga, con . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it