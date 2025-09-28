Le PornoPrecarie – quelle di OnlyFals | la nuova commedia di Maria Bolignano tra ironia e riflessione sociale
Una comicità pungente che diventa lente d'ingrandimento sulla precarietà femminile contemporanea. È questo il cuore de "Le PornoPrecarie – quelle di OnlyFals", la nuova commedia scritta da Maria Bolignano, che porta in scena un viaggio ironico e irriverente nell'universo delle difficoltà economiche, delle nuove piattaforme digitali e della ricerca di emancipazione.
Al Teatro Cilea arriva “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals”
Tre donne senza soldi, senza mariti e senza prospettive decidono di trasformare il proprio salotto in un set per contenuti hot da caricare su una piattaforma "OnlyFals".