Quando una relazione è tossica e causa solo sofferenze, per smettere di stare male non c’è che una soluzione: troncarla senza voltarsi indietro, sforzandosi di non provare alcun rimorso. Certo, chiudere un rapporto è difficile, soprattutto se ci si separa dal proprio coniuge, oppure si dice addio ad un amico stretto o ad un parente. Anche se è doloroso, tuttavia, il taglio netto è l’unica strada. Le persone nocive vanno allontanate costi quel che costi, perché succhiano il sangue di chi le circonda, togliendogli energie e serenità. È questa la coraggiosa scelta di un figlio, che si trova a celebrare una strana ricorrenza: i dieci anni dal momento in cui ha deciso di tagliare i ponti con i suoi genitori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani