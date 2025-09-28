C hi si ferma è perduto. La Milano Fashion Week dedicata alla Primavera-Estate 2026, infatti, si avvia a grandi passi verso una trionfale conclusione. Se la quarta giornata è stata dominata dal debutto di Dario Vitale da Versace, il quinto giorno ha visto tutti gli occhi puntati sulla sfilata Bottega Veneta 2025. Prada alla Milano Fashion Week: l’eleganza che sfugge alle regole X Il primo show firmato dalla neo direttrice creativa Louise Trotter, d’altra parte, non poteva che catalizzare l’attenzione di appassionati di moda e addetti ai lavori. Con gli show di Ferragamo, Dolce&Gabbana e Luisa Spagnoli si conclude così un’altra ricchissima giornata di MFW. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Le passerelle della quinta giornata di MFW, dal debutto di Louise Trotter da Bottega Veneta al glamour hollywoodiano di Dolce&Gabbana