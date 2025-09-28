Le passerelle della quinta giornata di MFW dal debutto di Louise Trotter da Bottega Veneta al glamour hollywoodiano di Dolce&Gabbana
C hi si ferma è perduto. La Milano Fashion Week dedicata alla Primavera-Estate 2026, infatti, si avvia a grandi passi verso una trionfale conclusione. Se la quarta giornata è stata dominata dal debutto di Dario Vitale da Versace, il quinto giorno ha visto tutti gli occhi puntati sulla sfilata Bottega Veneta 2025. Prada alla Milano Fashion Week: l’eleganza che sfugge alle regole X Il primo show firmato dalla neo direttrice creativa Louise Trotter, d’altra parte, non poteva che catalizzare l’attenzione di appassionati di moda e addetti ai lavori. Con gli show di Ferragamo, Dolce&Gabbana e Luisa Spagnoli si conclude così un’altra ricchissima giornata di MFW. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: passerelle - quinta
#SanDonà – Il Centro Piave si trasforma in “Bau Village” per due giorni dedicati agli amici a quattro zampe Il Centro Commerciale Piave di San Donà torna a ospitare, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, la quinta edizione di Bau Village, il weekend inter - facebook.com Vai su Facebook