Le pagelle Senigagliesi è il più insidioso Iglio si riscatta dopo Medicina

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LUCIANI 6,5. Al debutto dal 1’ al posto di Giacomel squalificato, è coraggioso e bravo nel respingere l’unica palla gol degli ospiti. IGLIO 6,5. Riscatta la giornataccia di Medicina con una prestazione tonica e senz’altro positiva: dalla sua parte non si passa. STOSKOVIC 6. Gran fisico, buona determinazione, piede un po’ ruvido, se la cava benino nell’esordio a tempo pieno: però si infortuna e deve lasciare. DALL’ARA 6. Senza problemi su Brito. La difesa va in difficoltà solo nel dare ritmo al giro palla. MAMBELLI 6. Anche da terzo centrale, continua nella stringa di prestazioni sicure. SENIGAGLIESI 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle senigagliesi 232 il pi249 insidioso iglio si riscatta dopo medicina

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Senigagliesi è il più insidioso, Iglio si riscatta dopo Medicina

In questa notizia si parla di: pagelle - senigagliesi

Le pagelle. Senigagliesi smazza due assist, Ricci regista di qualità

Le pagelle. Senigagliesi decisivo, Carbonaro lotta ma non è centravanti

Le pagelle. Senigagliesi lascia il segno, Iglio si conferma in crescita

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Senigagliesi 232 Pi249