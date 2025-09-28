Le pagelle Senigagliesi è il più insidioso Iglio si riscatta dopo Medicina
LUCIANI 6,5. Al debutto dal 1' al posto di Giacomel squalificato, è coraggioso e bravo nel respingere l'unica palla gol degli ospiti. IGLIO 6,5. Riscatta la giornataccia di Medicina con una prestazione tonica e senz'altro positiva: dalla sua parte non si passa. STOSKOVIC 6. Gran fisico, buona determinazione, piede un po' ruvido, se la cava benino nell'esordio a tempo pieno: però si infortuna e deve lasciare. DALL'ARA 6. Senza problemi su Brito. La difesa va in difficoltà solo nel dare ritmo al giro palla. MAMBELLI 6. Anche da terzo centrale, continua nella stringa di prestazioni sicure. SENIGAGLIESI 7.
