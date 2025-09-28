Le pagelle Pajola che assist Edwards brilla subito Jallow è un mastino Da rivedere Vildoza

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pajola 6,5 (in 31’ 22 da due, 26 da tre, 35 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperi, 6 assist). Un assist immaginifico, stile Teodosic. E tante cose utili. Imprescindibile. Edwards 7 (in 29’ 47 da due, 412 da tre, 12 ai liberi, un rimbalzi, 4 perse, un recupero, 3 assist). Ci mette un quarto, il primo, a prendere le misure. Poi è un caterpillar. Meritava maggior fortuna. Niang 6,5 (in 27’ 69 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Diamante grezzo, ma che può vivere di luce propria. Un errore nel finale non inficia una prova energica. La Virtus punta su di lui. Jallow 6,5 (in 29’ 12 da due, 3 rimbalzi, 2 recuperi, un assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle pajola che assist edwards brilla subito jallow 232 un mastino da rivedere vildoza

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Pajola, che assist. Edwards brilla subito. Jallow è un mastino. Da rivedere Vildoza

In questa notizia si parla di: pagelle - pajola

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Pajola Assist Edwards