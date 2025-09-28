MOTTA 5.5. Vero, sbaglia sul 3-0 e quando lo fa il portiere vuol dire gol subito, ma poi fa una buona parata su Molina, al 66’. Per il resto non ha responsabilità: i compagni non riescono ad arginare Odogwu e compagni. LIBUTTI 5.5. Molto propositivo in avanti nel primo tempo: apprezzabile in una giornata così povera di tutto. Certo, dietro balla anche lui, ma è il meno peggio, per quel che può fare. PAPETTI 4.5. Portato a spasso da Odowgu. Fisicità prorompente che lo sovrasta. BONETTI 5. Bruciato totalmente da Merkaj nel 2-0. Il ragazzo si farà ma stavolta è stata dura. ROVER 5. Il grande ex ci teneva da morire e lo si è visto quando ha avuto quelle poche palle giocabili in fase offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Motta sbaglia sul terzo gol, Papetti disastroso. Da Girma una sola scintilla. Portanova c'è