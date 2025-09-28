Le pagelle Menarini non brilla Macrì fa il possibile
Martelli 5,5: graziato dal palo sul destro angolato di Battimelli, incolpevole sul sinistro al volo di prima intenzione di Vona, incerto sul tiro-cross di Vitali che condanna il Galletto al quarto ko in campionato. Manetti 6: non rischia nulla e attacca con profitto, impegnando severamente Biagini che si salva con la complicità del legno (30’ st S. Saporetti 5: impalpabile, fuori tema, mai pericoloso). Elia 6: diligente, applicato, padrone della situazione. Pellizzari 5: fa valere il suo fisico bestiale laddove possibile, ma si fa bruciare sul tempo da Vona nel gol dell’1-0. Ercolani 6: sorprendentemente preferito a Cavallini, non demerita: sorveglia le zolle di competenza e spinge il giusto, senza mai perdere le distanze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pagelle - menarini
Forlì-Vis Pesaro, le pagelle: la reazione dopo due ko, Menarini e Macrì da 7,5
Le pagelle. Macrì, che invenzione. Menarini è il faro
Le pagelle. Menarini non brilla, Macrì fa il possibile - Martelli 5,5: graziato dal palo sul destro angolato di Battimelli, incolpevole sul sinistro al volo di prima intenzione di ... Segnala msn.com
Le pagelle. Menarini uomo ovunque. Martelli vola - Martelli 7: si oppone alla botta potente ma centrale di Tenkorang, sulla cui incornata è, successivamente, salvifico Menarini. Secondo ilrestodelcarlino.it