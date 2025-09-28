Le pagelle Il vantaggio nasce da un’intuizione di Rosetti Rigo è in giornata no e viene sostituito
SORZI 6. Impallinato tre volte senza colpe. Renzi e Varela lo infilano da pochi metri, il destro a giro di Tavernelli è pura poesia. Una sola parata sul solito Tavernelli. ROSSINI 5,5. Torna a destra e balla un po’ perché Tavernelli è un brutto cliente e lo destabilizza quando si sposta la palla sul destro che finisce nel sette, poteva fare qualcosa di più. LOMBARDI 6. Rientro con personalità, guida la difesa e vince tanti duelli, sua la sponda nel finale da cui nasce il mani di Iaccarino non visto dall’arbitro. PANELLI 5,5. Paga un po’ fisicamente la terza gara di fila in sette giorni dopo essere rimasto senza partite per 4 mesi, Renzi gli taglia alle spalle sulla rete dell’1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Roma-Torino 0-1, le pagelle: Gasperini sbaglia l'esperimento (5), troppo poco Ferguson (5), Soulè ci prova (6), Simeone inventa il vantaggio (7,5)
Coppa Italia: Empoli va in vantaggio in casa Genoa, ma subisce la rimonta rossoblu (3-1). Pagelle
CESENA- PALERMO: LE PAGELLE JORONEN 6,5 Si conferma il suo buon stato di forma, incolpevole sul goal del vantaggio dei romagnoli, imbattibilità persa. COSTANTE; CECCARONI 6,5 solita prestazione di sostanza da parte del 32 rosanero. GARANZIA;
Pagelle #ModenaAvellino 1-1: #Iannarilli al top, #Sounas gioca da leader | #SerieB