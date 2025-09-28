Le pagelle dei lariani Douvikas da applausi Perrone in difficoltà Carlos e Ramon senza sbavature

BUTEZ 6. Inoperoso nel primo tempo, "bucato" da Baschirotto. POSH 6. Cala nella ripresa, dopo un buon inizio. DIEGO CARLOS 7. Solido difensore, sfiora la palla di testa sul gol di Baschirotto. RAMON 6,5. Senza sbavature, ma dopo l'ammonizione Fabregas decide di lasciarlo negli spogliatoi. VALLE 6,5. Molto efficace fino a quando la Cremonese non sale di tono e lo costringe a non salire più. PERRONE 5,5. In netta difficoltà contro il folto centrocampo grigiorosso. SERGI ROBERTO sv. Fuori dopo 21' per infortunio. KUHN 6. Agile come sempre a destra, avaro nelle conclusioni. PAZ 7,5. Sublime come sempre, nonostante i falli subiti.

