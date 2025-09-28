le pagelle da pozzo pratico a destra spini e luciani sempre nel vivo donati stavolta usa la sciabola solini che carica certezza esposito

Anacoura 6,5. Un paio di mischie. Niente più. La Ternana non graffia. È il suo primo clean sheet della stagione. Con i piedi si disimpegna bene. Da Pozzo 7. Partita pulita, sempre con spiccata propensione offensiva. Anche elegante, ma soprattutto pratico sulla fascia destra. Donati 6,5. Bel duello, anche con colpi proibiti, quello con l’italo cileno Orellana. Lascia il fioretto e si arma con la sciabola per un’altra partita positiva. Esposito 7. C’è del lavoro. Dubickas è un cliente scomodo, perché sa usare anche il fisico. Ma, per impensierire il ministro della difesa, serve ben altro. Classe, piede educato e sempre a testa alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

