Vitali 6. Parate che pesano e un errore che pesa. Tiene a galla il Rimini quando la spinta abruzzese si fa sentire. Decisivo l’intervento su Borsoi nel primo tempo. Come è altrettanto evidente la ’colpa’ sul gol di Bruzzaniti. Moray 6. E’ sempre al limite dell’inciampo. Un po’ per gioventù e forse un po’ per qualche limite. Anche se, tutto sommato, prova a reggere il confronto con Bruzzaniti. Cosa oggettivamente non semplice. Bellodi 6,5. Non perfetto, ma alla fine è un direttore che sa tenere uniti tutti i componenti dell’orchestra. Anche quando sembra impossibile riuscirci. Longobardi 7. Ci ha preso gusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bene Bellodi e Falasco. Capac rimandato