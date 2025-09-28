Le notizie del team confermate mentre Elliott fa la prima partenza di Villa e Watkins e Rogers fuori forma mantengono luoghi

2025-09-28 13:56:00 Breaking news: Unai Emery sarà alla disperata ricerca di sollevare l’oscurità a Villa Park, consegnando finalmente la prima vittoria della Premier League della stagione di Aston Villa in casa a Fulham. Villa ha subito un triste inizio di stagione, raccogliendo solo tre punti dalle loro prime cinque partite, segnando solo un goal. Vengono in gioco sul retro di una vittoria a metà settimana, ma non sono riusciti a convincere completamente la vittoria in casa per 1-0 su Bologna in Europa League. La stagione di Fulham ha scatenato l’ascensore con tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, vedendo Brentford 3-1 nella loro ultima partita in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com