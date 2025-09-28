E’ una delle eccellenze produttive della nostra provincia. Il ’titolo’ lo ha conquistato sul campo, e con pieno merito, grazie a un ampio mix di qualità imprenditoriali e professionali, intuito, ricerca, tenacia e sacrificio. Stiamo parlando di Iperwood (sede nella zona Ferrara nord) che l’altroieri ha dato vita a un open day nel corso del quale l’amministratore delegato dell’azienda, Andrea Pizzardi, ha ricordato i punti salienti dell’attività dell’azienda che dal 2019 (anno di svolta) ad oggi ha segnato, dati alla mano, un vero e proprio boom. Tutto ciò grazie alla produzione e alla commercializzazione di novowood, un materiale ecosostenibile, in forte espansione, utilizzato con crescente interesse e soddisfazione per pavimentazioni e rivestimenti di edifici, frangisole, recinzioni, controsoffitti, pannelli scorrevoli, insomma per la funzionalità come per l‘estetica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le nostre eccellenze. La scalata di Iperwood: "Grazie alla farina di legno"