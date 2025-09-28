Avrei confermato Trombini tra i pali e lasciato Cianci al centro dell’attacco. Non perché Luca meriti una bocciatura, anzi: sono certo che, conoscendo il suo carattere, quando verrà chiamato risponderà presente e darà tutto per la maglia. Su Cianci va fatto un discorso più ampio. Negli ultimi anni, solo Gucci con la sua esperienza aveva messo insieme un buon numero di reti, mentre altri attaccanti – Baubacar, Diallo e compagnia – sono passati come meteore, senza lasciare traccia. Ora Cianci può finalmente essere servito meglio, e Ravasio, se ci mette cuore e cattiveria, potrà crescere tanto. Da quando eravamo in Serie D giochiamo con esterni offensivi a piede invertito: giocatori di qualità, che avrebbero spazio anche in categorie superiori, ma i cross per il centravanti spesso non arrivano nel modo giusto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Le mie scelte per l’Arezzo: cuore, esperienza e fiducia nello staff