"Avere la 'ndrangheta sul territorio è come mettere un verme dentro il formaggio". Pochi giri di parole per Salvatore Bellomo, il magistrato che ha svolto il lungo lavoro di indagine sfociato, nel luglio 2010, nell' operazione Infinito. "Un'operazione unica - ha spiegato ieri Bellomo - perché è frutto esclusivamente di indagini tecniche. I collaboratori di giustizia, i famosi pentiti, sono arrivati dopo. Prima abbiamo svolto noi una indagine grazie a un gran lavoro da parte dei carabinieri. Io trascorrevo due giorni nella Compagnia di Desio e due in quella di Seregno. Poi altri due in Procura. Un gran lavoro inteso non solo dal punto di vista del risultato finale, ma anche delle ore dedicate per fare prevalere la giustizia.

Le microspie in aereo. Il ricordo di Bellomo: "Un'indagine unica"